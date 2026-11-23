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|Lukrativer BACHEM-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
BACHEM-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das BACHEM-Papier an diesem Tag 70.35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.215 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 76.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’083.16 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.32 Prozent angezogen.
Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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