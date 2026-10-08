Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr heute wert
Vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43.00 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Avolta (ex Dufry)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.256 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (42.94 CHF), wäre die Investition nun 998.60 CHF wert. Damit wäre die Investition 0.14 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 5.91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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