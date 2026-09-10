Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Avolta (ex Dufry)-Anteile bei 44.82 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investierten, hätten nun 2.231 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.06 Prozent.
Avolta (ex Dufry) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.07 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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