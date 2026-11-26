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26.11.2026 10:02:03
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 118.87 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 84.128 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’017.96 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 25.11.2026 auf 47.76 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 59.82 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Avolta (ex Dufry) bezifferte sich zuletzt auf 6.59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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