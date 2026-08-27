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Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

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Rentable Avolta (ex Dufry)-Anlage? 27.08.2026 10:02:02

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Avolta
46.55 CHF -1.08%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Avolta (ex Dufry)-Aktie an diesem Tag bei 49.69 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.125 Avolta (ex Dufry)-Papiere. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 26.08.2026 951.90 CHF wert, da der Schlussstand 47.30 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.81 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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