Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Avolta (ex Dufry)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Avolta (ex Dufry)-Anteile 114.81 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.871 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38.31 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 30.09.2026 auf 43.98 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 61.69 Prozent.
Avolta (ex Dufry) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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