Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 40.44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.473 Anteile im Depot. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Papiere wären am 19.08.2026 117.75 CHF wert, da der Schlussstand 47.62 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.75 Prozent angewachsen.
Avolta (ex Dufry) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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