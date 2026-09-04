SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet

Am 04.09.2023 wurden Autoneum-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 131.98 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75.771 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 9’486.54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.13 Prozent verringert.

Autoneum wurde am Markt mit 714.71 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch