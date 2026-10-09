SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 139.61 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 7.163 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (121.20 CHF), wäre die Investition nun 868.12 CHF wert. Damit wäre die Investition um 13.19 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Autoneum einen Börsenwert von 723.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch