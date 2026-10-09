Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Autoneum-Performance
|
09.10.2026 10:02:31
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Autoneum gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 139.61 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 7.163 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (121.20 CHF), wäre die Investition nun 868.12 CHF wert. Damit wäre die Investition um 13.19 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Autoneum einen Börsenwert von 723.23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
10:02
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum stabilisiert sich am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.