SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Autoneum-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 263.95 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.379 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.28 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 20.08.2026 auf 124.80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 47.28 CHF, was einer negativen Performance von 52.72 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Autoneum einen Börsenwert von 727.73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch