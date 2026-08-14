SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 173.36 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57.683 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 126.60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’302.70 CHF wert. Mit einer Performance von -26.97 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 728.97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch