SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.10.2016 wurde das Autoneum-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 252.17 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.656 Autoneum-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 123.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’877.68 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51.22 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Autoneum eine Börsenbewertung in Höhe von 714.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch