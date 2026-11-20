Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Autoneum-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Autoneum-Aktie an diesem Tag 145.20 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Autoneum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.887 Autoneum-Aktien. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 19.11.2026 826.45 CHF wert, da der Schlussstand 120.00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 17.36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Autoneum einen Börsenwert von 693.19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch