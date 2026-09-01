ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
ASMALLWORLD-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.50 CHF. Bei einem ASMALLWORLD-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’857.143 ASMALLWORLD-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’714.29 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 31.08.2026 auf 0.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 82.86 Prozent verkleinert.
ASMALLWORLD markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.11 Mio. CHF. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Papiere fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Ein ASMALLWORLD-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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