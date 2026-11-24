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24.11.2026 10:02:13
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.80 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, befänden sich nun 3’571.429 ASMALLWORLD-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (1.28 CHF), wäre die Investition nun 4’571.43 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.29 Prozent abgenommen.
ASMALLWORLD wurde am Markt mit 17.80 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Papiere an der Börse SWX war der 20.03.2018. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie lag beim Börsengang bei 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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