SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren

Am 13.10.2025 wurde die ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 0.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11’111.111 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ASMALLWORLD-Aktie auf 0.89 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’888.89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.11 Prozent verringert.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.58 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der ASMALLWORLD-Aktie lag damals bei 12.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch