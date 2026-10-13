ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler ASMALLWORLD-Einstieg?
|
13.10.2026 10:02:21
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ASMALLWORLD gewesen.
Am 13.10.2025 wurde die ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Anteile betrug an diesem Tag 0.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11’111.111 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ASMALLWORLD-Aktie auf 0.89 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’888.89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.11 Prozent verringert.
ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.58 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der ASMALLWORLD-Aktie lag damals bei 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASMALLWORLD AG
|
10:02
|SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: SPI am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu ASMALLWORLD AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.