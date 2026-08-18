ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurde das ASMALLWORLD-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag 1.05 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 95.238 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 0.59 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55.71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 44.29 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 9.11 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des ASMALLWORLD-Papiers lag damals bei 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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