Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Ascom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 10 Jahren wurde das Ascom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ascom-Papier bei 18.25 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Ascom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54.795 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ascom-Aktie auf 5.39 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295.34 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70.47 Prozent eingebüsst.
Ascom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 186.10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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