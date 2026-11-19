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|Lukratives Ascom-Investment?
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19.11.2026 10:02:05
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Ascom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Ascom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.72 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.289 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 5.37 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39.14 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60.86 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 170.51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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