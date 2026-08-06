Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Ascom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Ascom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Ascom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6.135 Ascom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35.58 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 05.08.2026 auf 5.80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64.42 Prozent eingebüsst.
Ascom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 191.02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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