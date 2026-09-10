Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ascom-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Ascom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’503.129 Ascom-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 5.55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’892.37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 38.92 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 190.40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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