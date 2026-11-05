SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ascom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3.59 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 278.940 Ascom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’589.96 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 59.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ascom belief sich zuletzt auf 177.70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch