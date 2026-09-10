SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der APG SGA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 217.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.461 APG SGA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 195.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.86 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.14 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von APG SGA betrug jüngst 595.43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch