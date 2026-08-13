SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren gekostet

Am 13.08.2021 wurden APG SGA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 223.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das APG SGA-Papier investiert hätte, hätte er nun 44.843 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 9’013.45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 201.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.87 Prozent abgenommen.

APG SGA wurde am Markt mit 602.23 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch