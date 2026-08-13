APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
13.08.2026 10:02:20
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 13.08.2021 wurden APG SGA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 223.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das APG SGA-Papier investiert hätte, hätte er nun 44.843 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 9’013.45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 201.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.87 Prozent abgenommen.
APG SGA wurde am Markt mit 602.23 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu APG SGA S.A.
Analysen zu APG SGA S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
APG SGA am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.