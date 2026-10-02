SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 24.06 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 415.668 Anteile im Besitz. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 01.10.2026 8’936.86 CHF wert, da der Schlussstand 21.50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.63 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 2.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch