ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 24.06 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 415.668 Anteile im Besitz. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 01.10.2026 8’936.86 CHF wert, da der Schlussstand 21.50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.63 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 2.14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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