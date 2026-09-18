SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112.56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.888 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 16.69 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.83 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 14.83 CHF entspricht einer negativen Performance von 85.17 Prozent.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.64 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch