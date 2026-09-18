ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable ams-OSRAM-Anlage?
|
18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112.56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.888 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 16.69 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.83 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 14.83 CHF entspricht einer negativen Performance von 85.17 Prozent.
ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.64 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Freundlicher Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)