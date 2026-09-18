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ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

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Rentable ams-OSRAM-Anlage? 18.09.2026 10:02:29

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

ams-OSRAM
17.38 CHF 4.34%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112.56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.888 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 16.69 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.83 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 14.83 CHF entspricht einer negativen Performance von 85.17 Prozent.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.64 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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