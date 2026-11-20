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|Rentables ams-OSRAM-Investment?
|
20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der ams-OSRAM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 8.03 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 12.453 ams-OSRAM-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 171.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13.77 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 71.48 Prozent.
ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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