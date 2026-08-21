SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 123.82 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80.765 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 17.33 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’399.65 CHF wert. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 1’399.65 CHF entspricht einer negativen Performance von 86.00 Prozent.

ams-OSRAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.78 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch