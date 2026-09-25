SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug an diesem Tag 11.53 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 86.730 ams-OSRAM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 20.72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’797.05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79.71 Prozent vermehrt.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch