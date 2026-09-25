ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug an diesem Tag 11.53 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 86.730 ams-OSRAM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 20.72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’797.05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79.71 Prozent vermehrt.
Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|08.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
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|23.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
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|Barclays Capital
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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