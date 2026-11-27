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|ams-OSRAM-Investition
|
27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.
Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14.20 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.423 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 14.64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’030.99 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3.10 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1.29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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