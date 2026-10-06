SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ALSO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 263.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.380 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ALSO-Anteile wären am 05.10.2026 74.99 CHF wert, da der Schlussstand 197.60 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 25.01 Prozent.

Insgesamt war ALSO zuletzt 2.49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch