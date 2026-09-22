ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen ALSO-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit ALSO-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die ALSO-Aktie bei 251.50 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.976 ALSO-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 196.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 781.71 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 781.71 CHF entspricht einer negativen Performance von 21.83 Prozent.
ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.39 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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