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18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Allreal gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Allreal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 146.60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Allreal-Aktie investierten, hätten nun 0.682 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 196.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.83 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33.83 Prozent gesteigert.
Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.27 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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