Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Allreal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Allreal-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 139.88 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.715 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 186.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.26 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 33.26 Prozent gleich.
Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.08 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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