SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allreal von vor 10 Jahren verdient

Am 12.08.2016 wurde die Allreal-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Allreal-Papier an diesem Tag 140.17 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.134 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’469.66 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 11.08.2026 auf 206.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 46.97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch