Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Allreal-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 182.80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.547 Allreal-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.22 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 15.09.2026 auf 196.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.22 Prozent.
Allreal wurde am Markt mit 3.23 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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