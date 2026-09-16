SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor einem Jahr abgeworfen

Die Allreal-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 182.80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.547 Allreal-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.22 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 15.09.2026 auf 196.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.22 Prozent.

Allreal wurde am Markt mit 3.23 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch