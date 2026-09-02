Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Allreal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Allreal-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allreal-Papier bei 194.60 CHF. Bei einem Allreal-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.139 Allreal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’013.36 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 01.09.2026 auf 197.20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.34 Prozent.
Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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