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|Rentables Allreal-Investment?
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Allreal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Allreal-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Allreal-Papier an diesem Tag 139.02 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.193 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 194.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’399.84 CHF wert. Mit einer Performance von +39.98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Allreal jüngst 3.23 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allreal AG
Analysen zu Allreal AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Allreal am 04.11.2026
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