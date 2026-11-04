SPI-Papier Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Allreal-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Allreal-Papier an diesem Tag 139.02 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.193 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 194.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’399.84 CHF wert. Mit einer Performance von +39.98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Allreal jüngst 3.23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch