Am 27.11.2021 wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AEVIS VICTORIA SA-Anteile 14.45 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 692.042 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 13.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’065.74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9.34 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch