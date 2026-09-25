SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 529.101 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 8’386.24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15.85 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 16.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch