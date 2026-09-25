Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’564 0.4%  DAX 25’396 0.5%  Euro 0.9443 0.2%  EStoxx50 6’301 0.5%  Gold 4’279 0.0%  Bitcoin 69’187 -1.0%  Dollar 0.8293 0.2%  Öl 106.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
Suche...
Plus500 Depot

AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentabler AEVIS VICTORIA SA-Einstieg? 25.09.2026 10:02:17

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

AEVIS VICTORIA
15.58 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 529.101 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 8’386.24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15.85 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 16.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten