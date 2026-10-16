AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen AEVIS VICTORIA SA-Anteile an diesem Tag bei 13.05 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 766.284 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 14.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’264.37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.64 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1.26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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AEVIS VICTORIA am 16.10.2026
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