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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Adval Tech eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adval Tech-Papier an diesem Tag 113.00 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Adval Tech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.850 Adval Tech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 42.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 371.68 CHF wert. Mit einer Performance von -62.83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 31.22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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