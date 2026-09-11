Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adval Tech-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 230.80 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.433 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 42.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.37 CHF wert. Mit einer Performance von -81.63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 31.11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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