SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adval Tech-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Adval Tech-Papier an diesem Tag bei 111.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.009 Adval Tech-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 385.59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42.80 CHF belief. Mit einer Performance von -61.44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 30.36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch