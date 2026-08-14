SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 242.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41.322 Adval Tech-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 43.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’776.86 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82.23 Prozent.

Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch