Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Adval Tech eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 242.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41.322 Adval Tech-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 43.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’776.86 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82.23 Prozent.
Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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