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Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926

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Rentables Adval Tech-Investment? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Adval Tech
42.52 CHF 2.43%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Adval Tech-Papier bei 175.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.571 Adval Tech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.23 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 01.10.2026 auf 42.40 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 75.77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 30.88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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