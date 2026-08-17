Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Adecco SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Adecco SA-Papier an diesem Tag bei 51.96 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adecco SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19.246 Adecco SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adecco SA-Papiers auf 23.64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 454.97 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54.50 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich zuletzt auf 4.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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