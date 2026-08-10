SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren eingebracht

Am 10.08.2023 wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37.58 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Adecco SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.661 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 62.96 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 07.08.2026 auf 23.66 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.04 Prozent abgenommen.

Adecco SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch