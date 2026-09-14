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Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605

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Performance im Blick 14.09.2026 10:02:17

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adecco SA-Investment gewesen.

Adecco
24.64 CHF 2.05%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Adecco SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47.47 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Adecco SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 210.659 Adecco SA-Aktien. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 11.09.2026 5’085.32 CHF wert, da der Schlussstand 24.14 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 49.15 Prozent gleich.

Der Marktwert von Adecco SA betrug jüngst 4.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Bildquelle: Adecco
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