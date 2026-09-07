Adecco Aktie 1213860 / CH0012138605
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Adecco SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37.43 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26.717 Adecco SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 645.47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24.16 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 35.45 Prozent gleich.
Am Markt war Adecco SA jüngst 4.17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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